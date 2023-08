"L’objectif premier est de libérer l’otage Mohamed Bazoum" (Adjadi Bakari)

En dépit de l’ultimatum d’une semaine donnée aux putschistes au Niger, la CEDEAO poursuit les missions de médiation. Une mission conduite par l’ancien président nigérian, Abdulsalami Abubakar s’est rendu à Niamey mercredi 02 août 2023. L’objectif selon le ministre béninois des Affaires étrangères, est de libérer l’otage que constitue le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum.

Sur les ondes de RFI, ce jeudi 03 août 2023, le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, s’est prononcé sur les missions de médiation et l’intervention militaire annoncée par la CEDEAO au Niger pour un retour à l’ordre constitutionnel.

Dans ce cadre, l’ancien président nigérian, Abdulsalami Abubakar a conduit ce mercredi une mission de médiation dans le pays. Tout ceci correspond selon le ministre, à la vision portée par les chefs d’Etat de la sous-région, qui consiste à « privilégier le dialogue ».

« Jusqu’à la dernière minute, c’est un ultimatum qui a été donné, et tant qu’on n’est pas au terme de cet ultimatum, toutes les voix permettant d’avoir une sortie de solution qui soit acceptable, seront utilisées », a confié le chef de la diplomatie béninoise.

Outre la médiation que conduit l’ancien chef de l’Etat nigérian, l’ex président nigérien, Mohamed Issifou ferait aussi des négociations dans les coulisses.

A en croire le ministre Bakari, le message porté par les chefs d’Etat de la CEDEAO est très clair. « Nous ne sommes pas dans un cas de coup d’Etat. Il s’agit ici d’une prise d’otage, d’un kidnapping, et lorsqu’on est dans le cas d’une prise d’otage ou d’un kidnapping, on n’est pas dans une négociation ou de proposition. L’objectif premier est de pouvoir faire libérer l’otage et que l’otage revienne à une vie normale. L’objectif, c’est de faire en sorte que le président Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu par le peuple nigérien reprenne ses fonctions de président du Niger », a expliqué Olushegun Adjadi Bakari.

Le ministre espère par ailleurs une sortie de crise apaisée et sans violence dans le pays. « Dans tous les cas, les valeurs démocratiques, les valeurs de préservation de stabilité politique et de transition démocratique devront prévaloir au sein de l’espace CEDEAO. C’est le message que les chefs d’Etat ont porté, et c’est très intéressant de rester là-dessus », a poursuivi le chef de la diplomatie béninoise.

A la question de savoir ce qui va se passer d’ici dimanche si les militaires refusent de rendre le pouvoir, Olushegun Adjadi Bakari a été clair : « Passé l’ultimatum, toutes les autres pistes seront envisagées, y compris le recours à la force ».

Mais l’objectif premier est de tout faire pour ne pas arriver à cette solution ; mais si cela devrait arriver, des mécanismes y afférents sont mis en place, a expliqué le ministre des Affaires étrangères.

F. A. A.

