"L’objectif, c’est la victoire" (Gernot Rohr)

Le franco-allemand Gernot Rohr était en conférence de presse d’avant match ce vendredi 08 septembre 2023 à l’hôtel VIP de Maputo. Le sélectionneur béninois s’est expliqué sur l’état d’esprit de ses joueurs à 24h du coup d’envoi de la rencontre décisive Mozambique vs Bénin.

Le sélectionneur des Guépards s’est prêté à l’exercice de tous les jours des entraîneurs ce vendredi. Il était bien évidemment face aux journalistes locaux mozambicains pour aborder le match choc de ce samedi qui va opposer sa formation à celle du Mozambique. Dans l’enceinte de l’hôtel VIP de Maputo, Rohr n’a pas de trop été titillé par les hommes des médias. Mais il avait à répondre à une question. Celle d’expliquer si son équipe est prête pour le match de demain.

"Je pense que oui. Le voyage a été relativement aisé parce qu’on a eu la chance d’avoir un vol direct. Nous sommes arrivés dans de bonnes conditions. L’équipe s’est reposée et elle sera aujourd’hui à l’entraînement. Tout le monde a l’air d’être disponible. Il y avait une petite contracture pour Rodrigue Kossi, mais je pense que c’est bon maintenant. On aura l’occasion de le tester tout à l’heure à l’entraînement.", a déclaré Gernot Rohr avant de dévoiler comment il compte aborder le match demain.

"On va attaquer ce match en conquérant. L’objectif, c’est la victoire. On sait que ça va pas être simple face à une bonne équipe du Mozambique, qui joue bien au football. A Cotonou, elle a mérité sa victoire et demain, c’est à nous de répondre et d’essayer de gagner ce match.", a-t-il ajouté.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné ce samedi à 15h, heure béninoise.

J.S

8 septembre 2023 par