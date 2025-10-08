L’investiture du candidat FCBE reporté au 19 octobre

Initialement annoncée pour le 11 octobre 2025, le candidat des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Paul Hounkpè, et son colistier seront investis le 19 octobre prochain.

L’investiture de Paul Hounkpè et de son colistier aura lieu le 19 octobre prochain. L’investiture sera précédée du Conseil National le même jour. En prélude à la cérémonie, une session du Bureau Exécutif National se tiendra le 18 octobre toujours à Cotonou. Selon des sources proches du parti, la décision a été prise lors d’une réunion du bureau politique nationale des FCBE ce mercredi 8 octobre 2025. Lors de cette réunion, le bureau a également examiné les dossiers de candidatures au poste de vice-président sans trancher. Le nom du candidat du parti à la vice-présidence de la République n’est donc pas encore dévoilé. L’identité du colistier sera rendue public avant le dimanche 12 octobre 2025.

Marina HOUENOU (Stag)

