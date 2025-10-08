mercredi, 8 octobre 2025 -

1053 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Présidentielle 2026 au Bénin

L’investiture du candidat FCBE reporté au 19 octobre




Initialement annoncée pour le 11 octobre 2025, le candidat des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Paul Hounkpè, et son colistier seront investis le 19 octobre prochain.

L’investiture de Paul Hounkpè et de son colistier aura lieu le 19 octobre prochain. L’investiture sera précédée du Conseil National le même jour. En prélude à la cérémonie, une session du Bureau Exécutif National se tiendra le 18 octobre toujours à Cotonou. Selon des sources proches du parti, la décision a été prise lors d’une réunion du bureau politique nationale des FCBE ce mercredi 8 octobre 2025. Lors de cette réunion, le bureau a également examiné les dossiers de candidatures au poste de vice-président sans trancher. Le nom du candidat du parti à la vice-présidence de la République n’est donc pas encore dévoilé. L’identité du colistier sera rendue public avant le dimanche 12 octobre 2025.

Marina HOUENOU (Stag)

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou




La CENA publie le calendrier des élections Communales/législatives


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié, à travers (…)
Lire la suite

LD empoche 210 millions FCFA après le tri des candidatures


8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le processus de sélection du duo de candidat du parti Les Démocrates (…)
Lire la suite

Galiou Soglo n’est pas à jours vis-à-vis des impôts


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le fils de l’ancien président de la République n’est pas en règle (…)
Lire la suite

UBA dans une “Mission Possible” pour redéfinir le service sans limites


7 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La banque africaine d’envergure mondiale, United Bank for Africa (UBA) (…)
Lire la suite

Un candidat se désiste chez Les Démocrates


6 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le parti Les Démocrates (LD) vient d’enregistrer la défection d’un (…)
Lire la suite

Romuald Wadagni fait une promesse à Patrice Talon


6 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le discours d’investiture prononcée au stade municipal de Parakou, (…)
Lire la suite

Wadagni promet “un avenir bâti avec et pour la jeunesse”


4 octobre 2025 par Marc Mensah
Sous les ovations de milliers de militants réunis à Parakou, ce samedi (…)
Lire la suite

Voici les deux convictions fortes de Romuald Wadagni


4 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre d’État, Romuald Wadagni désormais officiellement candidat à (…)
Lire la suite

Wadagni - Talata, un duo de continuité pour bâtir une nation unie


4 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Candidat de la mouvance présidentielle à l’élection présidentielle de (…)
Lire la suite

R. Wadagni fait la promesse de servir avec intégrité, courage et constance


4 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Romuald Wadagni et Mariam Talata ont été investis candidats de la (…)
Lire la suite

En images les temps forts de l’investiture du duo Wadagni Talata


4 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le stade municipal de Parakou a accueilli ce samedi 04 octobre 2025, (…)
Lire la suite

En images, la mise en place des invités au stade de Parakou ( suite )


4 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Parakou, la métropole de la région septentrionale du Bénin grouille de (…)
Lire la suite

Les partis en rempart au duo Wadagni-Talata


4 octobre 2025 par Marc Mensah
Les partis de la mouvance se mobilise autour du duo Wadagni-Talata, (…)
Lire la suite

Parakou en effervescence pour l’investiture Wadagni–Talata


4 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Parakou, la métropole de la région septentrionale du Bénin grouille de (…)
Lire la suite

Rachelle Yayi , Daniel Edah parmi les 8315 détenteurs de quitus fiscaux


4 octobre 2025 par Marc Mensah
A deux semaines de l’ouverture du dépôt des candidatures pour les (…)
Lire la suite

Le Secrétaire exécutif de Kétou relevé de ses fonctions


2 octobre 2025 par Marina Houénou
Le conseil de supervision de la mairie de Kétou a démis de ses (…)
Lire la suite

Les Démocrates donnent leur avis sur le candidat des FCBE


2 octobre 2025 par Marina Houénou
Un député du parti d’opposition Les Démocrates, s’est prononcé sur la (…)
Lire la suite

Parakou en effervescence à la veille de l’investiture de Wadagni-Talata


2 octobre 2025 par Marc Mensah
A quelques heures de l’investiture officielle du duo Romuald Wadagni – (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires