L’intégration du Bénin dans les chaînes de valeurs mondiales en débat

La Direction Générale de l’Economie (DGE) du Mnistère des finances a tenu, mardi 18 novembre, l’édition 2025 de sa conférence périodique. C’est sous le thème : « Vers une meilleure intégration du Bénin dans les chaînes de valeur régionales et internationales : quels leviers mobiliser ? ».

Cadres de plusieurs ministères, experts, universitaires, représentants de partenaires techniques et financiers, ainsi que de nombreux étudiants ont pris part, mardi 18 novembre 2025, à la conférence périodique de la Direction Générale de l’Economie.

Au cours de cette rencontre, trois sessions complémentaires ont permis d’examiner les enjeux liés à l’intégration du Bénin dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. La première session a porté sur une analyse approfondie du degré d’intégration dans les chaînes de valeur mondiales, mettant en lumière les dynamiques actuelles et les secteurs concernés. La deuxième session a identifié les opportunités offertes au Bénin ainsi que les contraintes qui freinent son insertion dans ces chaînes, tant au niveau régional que mondial. Enfin, la troisième session, organisée sous forme de panel suivi de débats, a permis de discuter des défis spécifiques auxquels le pays fait face, des initiatives déjà engagées et des politiques à renforcer pour améliorer durablement la participation du Bénin aux chaînes de valeur mondiales et stimuler la croissance de son économie.

Faki Adje, le Directeur Directeur Général Adjoint de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-Bénin S.A), a présenté, à l’occasion, la contribution de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) au développement industriel du Bénin.

Dans son mot d’ouverture, le Directeur général de l’Economie, Aristide Médénou, a rappelé l’importance de ce rendez-vous. « La conférence périodique du Ministère de l’Economie et des Finances a été instituée il y a environ 10 ans pour constituer un creuset d’échange avec le grand public », a-t-il indiqué avant de remercier les participants de leur fidélité. L’édition 2025, dit-il, vise à mieux comprendre les conditions permettant au Bénin « de s’insérer dans les chaînes de valeur régionales et internationales ». Le DGE a rappelé les avancées obtenues grâce aux réformes du PAG. « Les fruits sont en train de porter les promesses des fleurs ». Mais il prévient qu’il y a encore du chemin à faire. Il attend de la conférence des pistes concrètes pour « renforcer la compétitivité du Bénin et accroître la création de valeur locale ».

Représentant le ministre d’Etat, le Directeur de cabinet, Hermann Orou Takou, a officiellement lancé les travaux. Il a salué la qualité du cadre proposé par la DGE. « La DGE nous offre un cadre d’échanges structuré et scientifiquement rigoureux », a-t-il affirmé. Pour lui, le thème retenu est pleinement d’actualité. « À l’heure où l’économie mondiale se redessine, les pays africains doivent repenser leurs trajectoires industrielle et commerciale », a-t-il souligné. Il a rappelé les réformes engagées depuis 2016 : modernisation du port, infrastructures routières, climat des affaires, dynamisation des filières agricoles, investissements dans l’énergie et le numérique. Autant d’acquis qui, selon lui, « constituent un socle essentiel pour faciliter l’intégration du Bénin dans les chaînes de valeur ».

Le DC a précisé que « l’intégration du Bénin n’a pas encore atteint son potentiel ». Il estime que la transformation locale doit s’amplifier, l’industrie monter en gamme et les exportations de produits transformés progresser.

M. M.

18 novembre 2025 par ,