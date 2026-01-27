L’intégralité des résultats des élections communales du 11 janvier 2026

La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a rendu publics, ce mardi 27 janvier, les résultats des élections communales tenues le 11 janvier 2026 au Bénin.

Au total, 1815 sièges de conseillers communaux étaient en jeu sur l’ensemble du territoire national. Les deux formations politiques de la Mouvance se partagent l’intégralité des sièges à l’issue des élections communales du 11 janvier dernier.

L’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) arrive en tête avec 48,92 % des suffrages, ce qui lui permet d’obtenir 963 conseillers élus.

