vendredi, 30 janvier 2026 -

L’intégralité des résultats des élections communales du 11 janvier 2026




La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a rendu publics, ce mardi 27 janvier, les résultats des élections communales tenues le 11 janvier 2026 au Bénin.

Au total, 1815 sièges de conseillers communaux étaient en jeu sur l’ensemble du territoire national. Les deux formations politiques de la Mouvance se partagent l’intégralité des sièges à l’issue des élections communales du 11 janvier dernier.

L’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) arrive en tête avec 48,92 % des suffrages, ce qui lui permet d’obtenir 963 conseillers élus.

27 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




La circulation rétablie après une protestation à Djakotomey


27 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La circulation a repris, ce mardi 27 janvier 2026, sur la route (…)
Samirath Massihoudou sacrée reine culturelle du monde 2025


27 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Béninoise Samirath Massihoudou a été couronnée reine culturelle du (…)
Le journaliste Judicaël Gbaguidi n’est plus


27 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le journaliste Judicaël Gbaguidi est décédé ce mardi 27 janvier 2026, (…)
10,5 millions de documents délivrés par l’ANIP en 2025


26 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En 2025, l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a (…)
201 milliards FCFA de la BID pour la route Godomey-Ouidah-Hillacondji


26 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Bénin obtient 201 milliards FCFA de la Banque Islamique de (…)
Décès du 1er adjoint au maire de Pèrèrè


26 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le 1er adjoint au maire de la commune de Pèrèrè, Zakaria Yarou Kpinro (…)
Serge NONVIGNON, sacré créateur le plus influent en 2025


24 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou, La Rédaction
Le responsable Media Relations Officer de la Présidence de la (…)
Présélection de militaires et civils pour une formation d’officiers en (…)


23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre de la coopération militaire avec la France, l’Armée (…)
L’INF recrute des prestataires pour l’exécution du budget 2026


23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de l’exécution du budget 2026, l’Institut National de la (…)
L’ordre des duos fixé sur le bulletin unique de la Présidentielle


21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le positionnement des duos de candidats à la présidentielle du 12 avril (…)
Seuls les médias « légaux » peuvent prétendre aux marchés publics


21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), a (…)
Le Japon renforce les secours au Bénin avec 10 ambulances


20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le parc automobile de l’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC) (…)
Intégralité de la décision de la Cour portant proclamation des (…)


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle à travers la décision EL 2026-001 du 19 (…)
Louis Vlavonou distingué par la GOPAC


19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président de l’Assemblée nationale, 9è législature, Louis Gbèhounou (…)
Un recrutement de 750 jeunes militaires annoncé pour 2026


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’armée béninoise procède au renforcement de ses effectifs. Un (…)
Voici les résultats par parti politique au terme des élections législatives


17 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA), après plusieurs (…)
60 députés UP-R et 49 BR


17 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La Cena vient de rendre public les résultats provisoires des élections (…)
Hommage au Quartier-maître Jean-Baptiste Dotou


17 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un hommage a été rendu, ce samedi 17 janvier 2026, au quartier-maître (…)
