vendredi, 13 février 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Cotonou

L’installation du conseil communal reportée à une date ultérieure

La cérémonie reportée sine die dans d’autres communes




L’installation des conseillers communaux élus au terme du scrutin du 11 janvier 2026, n’aura pas lieu ce vendredi 13 février comme annoncé, à Cotonou. La cérémonie officielle d’installation de ces nouveaux élus est reportée à une date ultérieure.

Report de la cérémonie d’installation du conseil communal de Cotonou. La cérémonie annoncée pour ce vendredi 13 février 2026 à 14h, n’a pas eu lieu. Elle est reportée à une date ultérieure.
Pour l’heure, aucune précision sur les motifs de ce report.
Selon la programmation publiée via divers canaux, plusieurs autres conseils communaux devraient être installés ce vendredi 13 février 2026. Mais aux dernières nouvelles, aucun conseil n’a été installé ce vendredi. Comme à Cotonou, la cérémonie d’installation a été reportée sine die dans plusieurs autres communes.

F. A. A.

13 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




