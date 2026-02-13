L’installation du conseil communal reportée à une date ultérieure

L’installation des conseillers communaux élus au terme du scrutin du 11 janvier 2026, n’aura pas lieu ce vendredi 13 février comme annoncé, à Cotonou. La cérémonie officielle d’installation de ces nouveaux élus est reportée à une date ultérieure.

Report de la cérémonie d’installation du conseil communal de Cotonou. La cérémonie annoncée pour ce vendredi 13 février 2026 à 14h, n’a pas eu lieu. Elle est reportée à une date ultérieure.

Pour l’heure, aucune précision sur les motifs de ce report.

Selon la programmation publiée via divers canaux, plusieurs autres conseils communaux devraient être installés ce vendredi 13 février 2026. Mais aux dernières nouvelles, aucun conseil n’a été installé ce vendredi. Comme à Cotonou, la cérémonie d’installation a été reportée sine die dans plusieurs autres communes.

F. A. A.

