L’installation des conseils communaux démarre ce vendredi dans l’Ouémé

Elus au terme du scrutin du 11 janvier 2026, les nouveaux conseils communaux du département de l’Ouémé seront installés à partir de ce vendredi 13 février.

L’installation des conseils communaux démarre ce vendredi 13 février dans le département de l’Ouémé. Le coup d’envoi selon la programmation, sera donné à Adjarra à 14h00, suivie d’Avrankou à 16h00.

Le lendemain samedi 14 février, ce sera le tour des communes de Bonou (10h00), Adjohoun (12h00), Aguégués (14h00), et Sèmè-Podji (16h00).

Le processus d’installation de conseils communaux va s’achever dans l’Ouémé dimanche 15 février 2026, avec l’installation des conseils d’Akpro-Missérété (10h00), de Dangbo (12h00), et de Porto-Novo (14h00).

Ces cérémonies d’installation officialisent l’entrée en fonction des élus qui conduiront les affaires au niveau des municipalités dans le cadre de cette 5e mandature qui va durer 7 ans.

