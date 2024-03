L’installation des bars et restaurants sans autorisation interdite

Plus de débits de boissons et les restaurants exerçant dans l’illégalité dans la commune de Boukoumbé !

L’ouverture et l’exploitation de débits de boissons, restaurants et dancings sans autorisation du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (Misp) sont interdites sur toute l’étendue de la commune de Boukoumbé, selon un arrêté du maire Aldo Calixte N’dah Kouagou en date du 27 février 2024.

Le maire de Boukoumbé met en garde les promoteurs de ces structures illégales. Les contrevenants seront punis conformément aux textes en vigueur.

M. M.

2 mars 2024 par