L’installation de Sidi Ould Tah prévue le 1er septembre

Le Mauritanien Sidi Ould Tah prendra officiellement ses fonctions de président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) le 1er septembre 2025. La cérémonie d’installation aura lieu au siège de l’institution à Abidjan, Côte d’Ivoire.

Élu le 29 mai 2025, neuvième président de la Banque africaine de développement, le Mauritanien Sidi Ould Tah va prendre ses fonctions le 1er septembre 2025. Il succède au Nigérian Akinwumi Adesina.

Ancien président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), Sidi Ould Tah est un technocrate. Titulaire d’un doctorat en économie de l’université de Nice-Sophia-Antipolis (France), il a une solide expérience dans les mécanismes de financement du développement et une bonne connaissance des enjeux économiques du continent.

