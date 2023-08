L’inscription pour le concours ‘’ Amazones du Digital’’ s’achève le 11 août

Les inscriptions pour la 4e édition du concours « Amazones du Digital » prennent fin le 11 août 2023. Il est organisé par le ministère du Numérique et de la Digitalisation, en collaboration avec l’association Womenvai.

Jusqu’au 11 août 2023, les femmes béninoises porteuses de projets âgées de 18 ans à 35 ans ont la possibilité de s’inscrire pour la 4e édition du concours « Amazones du Digital ». Organisé par le ministère du Numérique et de la Digitalisation, en collaboration avec l’association Womenvai, le concours vise à stimuler la création et la croissance des entreprises portées par des femmes pour contribuer à la création d’emploi par le numérique. Le concours comportera des phases départementales et une phase nationale à l’issue de laquelle, les trois meilleures candidates seront récompensées. Les candidates doivent soumettre en ligne un résumé du projet d’entreprise de 750 mots au maximum ; une vidéo d’une durée de 90 secondes (maximum) décrivant le projet. Lire les détails.

