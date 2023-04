L’inscription des dossiers de candidatures au CAMES clôturée en mai

Le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) organise la 21e édition du concours d’agrégation des Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (Sjpeg). du 6 au 15 novembre 2023 à Niamey (Niger). Voici la date de clôture des inscriptions.

Les inscriptions sont ouvertes du 1er avril au 31 mai 2023 sont ouvertes pour le dépôt des dossiers à la 21e édition du concours d’agrégation des Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (Sjpeg) du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES).

Les inscriptions sont enregistrées en ligne sur la plateforme e-cames

Le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) organise la 21e édition du concours d’agrégation des Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (Sjpeg). du 6 au 15 novembre 2023 à Niamey (Niger).

