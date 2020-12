L’inscription démarre à la FADESP ce jeudi

Les nouveaux bacheliers qui désirent s’inscrire à la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l’Université d’Abomey-Calavi (Fadesp-Uac) au titre dr l’année académique 2020-2021 sont invités à déposer leur dossier. Les inscriptions démarrent ce jeudi 17 décembre 2020, selon un communiqué rendu public par le Doyen de la faculté. Elles prendront fin le mardi 29 décembre 2020.

Les titulaires du Baccalauréat série A, B, C, D ou G en 2020 de même que les bacheliers de 2018 et 2019 sont concernés par le dépôt physique des dossiers d’inscription. Les dossiers seront reçus au Service Scolarité Formation Initiale et Stage sis au bloc administratif de la Fadesp.

Les dossiers d’inscription sont constitués des d’une fiche de renseignement (à retirer sur place), d’une copie légalisée de l’extrait de l’acte de naissance, d’une copie légalisée du relevé de note ou de l’attestation de succès du Bac, d’une copie de la carte nationale d’identité, de l’original du récépissé des droits d’étude de dossier fixés à deux mille (2.000) francs CFA (à verser sur le compte bancaire de la Fadesp).

M. M.

16 décembre 2020 par