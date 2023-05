L’inscription au Fichier National ouverte aux AME du Supérieur

La plateforme d’inscription au Fichier National des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) du Supérieur est ouverte du mardi 16 mai au vendredi 16 juin 2023 à 23 heures 59 minutes, selon un communiqué du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en date du 16 mai 2023.

Dans le cadre de la constitution du Fichier National des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) du Supérieur, les titulaires de Doctorat ; du Certificat d’Etudes Spécialisées/Diplôme d’Etudes Spécialisées ; d’un Master spécifique ou des internes des hôpitaux sont invités à s’inscrire sur la plateforme https://aspirant.enseignementsuperieur.bj

Selon le communiqué du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en date du 16 mai 2023 et signé du Directeur de cabinet, « tout candidat désireux de s’inscrire sur la plateforme doit soumettre son mémoire de master ou de thèse de doctorat ou de tout autre document assimilé, à un test de plagiat via un lien test plagiat accessible sur la page d’accueil de la même plateforme ».

M. M.

16 mai 2023 par ,