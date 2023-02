L’insatiable Cristiano Ronaldo s’offre un nouveau record

La star portugaise Cristiano Ronaldo a lancé de la plus belle des manières son aventure en Arabie Saoudite ce jeudi 09 février. Il s’est offert un nouveau record historique.

Après des débuts un peu difficiles, Ronaldo a retrouvé le chemin des filets avec son nouveau club Al Nassr. D’abord le week-end dernier, il a inscrit son premier but sur penalty face à Al-Fateh (2-2). Et, ce jeudi soir, CR7 a inscrit un quadruplé en Arabie Saoudite face au club d’Al Wehda (0-4).

Avec ce quadruplé, le quintuple ballon d’or dépasse la barre symbolique des 500 buts (503) en championnat dans sa carrière (311 en Liga, 103 en Premier League, 81 en Serie A, 3 dans le championnat portugals et 5 dans la Saudi League). Egalement, il est désormais à 61 triplé, dont 31 après avoir fêté la trentaine.

Grâce à son quadruplé, l’attaquant portugais a aidé Al-Nassr à remonter à la première place du classement en championnat à égalité avec Al Shabab (37 points) mais avec un match en moins.

