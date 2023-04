L’importation des produits congelés bientôt interdite au Bénin

Le Bénin pourra mettre fin à l’importation des produits congelés d’ici l’année 2025. Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a exprimé l’ambition du gouvernement lors d’une séance d’échanges avec les producteurs de soja de Doumè, une localité de la commune de Savalou, département des Collines ce lundi 17 avril 2023.

« À partir du 31 décembre 2024, plus aucun œuf, plus aucun poulet congelé ne va rentrer au Bénin. Nous allons développer notre filière poulet bicyclette », c’est ce qu’a révélé Gaston DOSSOUHOUI, ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche lors d’une séance avec les producteurs de soja à Savalou ce lundi 17 avril 2023. L’autorité ministérielle a invité les paysans à « redynamiser » leurs poulaillers car, dira-t-il, « le marché va en demander ».

F. A. A.

17 avril 2023 par