L’implication de Yves TALON au réseau de trafiquants se confirme

Les investigations en cours dans le cadre de l’affaire 2,5 tonnes de cocaïne confondent Yves TALON. Le militaire de la marine précédemment en service à la Direction des services de liaison et de la documentation (DSLD), aurait des liens étroits avec le groupe de trafiquants.

Incarcéré depuis quelques semaines, les investigations en cours dans le dossier 2,5 tonnes de cocaïne confirment l’appartenance de Yves TALON au réseau de trafiquants de drogue. Le mis en cause selon nos sources, aurait des échanges téléphoniques réguliers avec les personnes inculpées ou de gens soupçonnés dans la rocambolesque affaire de trafic de drogue. L’homme en uniforme aurait été le ‘’maillon sûr’’ des équipes en charge du trafic.

D’après les mêmes sources, environ 27 personnes auraient été inculpées dans cette affaire de trafic de drogue. 09 parmi elles auraient fui le Bénin. Interpol a été mis à contribution pour l’arrestation de certains d’entre eux en Europe. Les procédures pour leur extradition vers le Bénin seraient en cours.

L’affaire des 2,5 tonnes de cocaïne a éclaté au Bénin en 2021. Cette quantité importante de cocaïne a été découverte dans un entrepôt à Ekpè PK10 dans la commune de Sèmè-Kpodji. Les équipes d’enquête avaient réussi à localiser le produit psychotrope après « une enquête minutieuse et une traque discrète », avait indiqué le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

F. A. A.

1er mars 2023