L’icône américaine Lauryn Hill à Cotonou

Lauryn Hill, figure majeure de la culture afro-américaine, est au Bénin.

La visite de l’artiste, Lauryn Hill, au Bénin intervient dans un contexte actuel de réconciliation entre les peuples africains et leur diaspora. Depuis l’adoption en 2024 au Bénin d’une loi permettant aux descendants d’Africains déportés lors de la traite transatlantique d’accéder à la nationalité béninoise, le pays attire de plus en plus de personnalités afro-descendantes venues d’Amérique, d’Europe ou des Caraïbes.

Cette loi, saluée pour sa portée mémorielle et politique, s’inscrit dans une dynamique continentale de réparation et de reconnexion.

L’arrivée à Cotonou de Lauryn Hill s’inscrit dans ce mouvement. Bien qu’aucune déclaration officielle n’ait encore été faite, sa présence sur le sol béninois laisse entendre un intérêt profond pour cette initiative historique.

En juillet 2025, l’artiste américaine Ciara Princess Wilson a été l’une des premières figures afro descendantes à recevoir symboliquement la nationalité béninoise dans le cadre de cette nouvelle politique. De plus en plus de membres de la diaspora s’intéressent aujourd’hui à cette possibilité de double citoyenneté offerte par le Bénin.

« Lauryn Hill (née le 26 mai 1975 à East Orange, dans le New Jersey) est une auteure-compositrice-interprète américaine de hip-hop et de RnB. Elle a été membre du groupe Fugees ». Au-delà de sa carrière musicale, elle est reconnue pour son engagement artistique et intellectuel autour des questions de justice raciale, d’héritage africain et d’autonomie culturelle.

1er août 2025 par ,