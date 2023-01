L’humoriste béninois Elifaz quitte le Bénin

L’humoriste béninois Elifaz a décidé de fermer son entreprise Agone et de quitter le Bénin. Il a annoncé la nouvelle à ses collaborateurs dans la soirée du jeudi 05 janvier 2023 lors d’un live sur sa page Facebook.

Fermer son entreprise Agone et quitter le Bénin. C’est la résolution prise par le comédien, slameur béninois Elifaz. « Là, on va fermer, on va fermer parce que ça ne marche plus. Depuis un certain temps je suis obligée de m’endetter et là, c’est trop. Et si on ne ferme pas, j’aurai trop de problèmes et il faut que je parte aussi », a annoncé l’artiste à ses collaborateurs.

Quelques heures avant son live, Elifaz avait annoncé sa décision de quitter le Bénin à travers un post. « Après plusieurs jours de réflexion, j’ai décidé de faire comme Dah Adagboto : partir », a-t-il écrit. En septembre 2022, le manager béninois Dah Adagboto a annoncé son immigration au Canada afin de se perfectionner et vivre pleinement sa passion.

L’auteur du spectacle « La Grande Réunion Familiale » veut aussi aussi "bouger". « On va rebondir sous d’autres cieux certainement, ça fait mal mais bon, qu’est-ce qu’on y peut ? On a essayé tout ce qu’on pouvait. Maintenant, on va aller tenter d’autres choses ailleurs », a-t-il ajouté.

Akpédjé Ayosso

6 janvier 2023 par ,