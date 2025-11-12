mercredi, 12 novembre 2025 -

Projet d’extension

L’hôpital d’Allada-Toffo-Zè se modernise pour accueillir les grands brûlés




Le gouvernement a annoncé, en Conseil des ministres ce mercredi 12 novembre 2025, l’extension de l’hôpital de zone Allada-Toffo-Zè, en vue de l’érection d’un service des grands brûlés.

L’hôpital de zone Allada-Toffo-Zè « connaît une telle affluence dans sa fréquentation que sa capacité d’accueil est dépassée », notamment « au niveau des services de la pédiatrie et de la maternité ».

Pour y remédier, les études techniques et architecturales ont porté sur « l’augmentation du nombre de lits de 65 actuellement à 150 », ainsi que sur « l’érection du service des grands brûlés et celui de la traumatologie ».

Selon le Conseil des ministres du 12 novembre 2025, ce choix se justifie par « la recrudescence des cas critiques de brûlés référés audit hôpital par suite d’accidents graves de la circulation ». Il juge nécessaire de disposer d’« une unité de prise en charge des grands brûlés conforme aux normes internationales » afin de « faire efficacement face à l’afflux de patients ».

Le gouvernement rappelle également que « depuis l’ouverture de la zone industrielle de Glo-Djigbé, les résidents et le nombre de travailleurs connaissent un accroissement », ce qui entraîne « des besoins supplémentaires en soins de santé ».

Le Conseil des ministres a donc « marqué son accord pour la contractualisation avec une entreprise expérimentée » chargée de réaliser ces aménagements destinés à « faciliter la fonctionnalité optimale de cet hôpital ».
M.M.

12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




