L’homme ’’ressuscité’’ arrêté par la police

Le revenant présumé de Tokoin-Dogbéavou et ses complices ont été arrêtés samedi par la police.

La police togolaise vient de mettre fin au fait insolite qui défraie la chronique depuis quelques jours. L’individu qui prétendait être ressuscité quatre mois après sa mort a été arrêté par les forces de l’ordre samedi 13 juin.

Après enquête, il a été prouvé que le ‹‹ ressuscité » de Tokoin-Dogbéavou n’a jamais rendu l’âme et qu’il s’agissait d’une usurpation d’identité. C’était purement un montage pour estorquer de l’argent aux populations incrédules.

Pour voir le ’’revenant’’, il est exigé de payer un ticket de 500 FCFA.

Après une enquête minutieuse, la police a découvert le pot aux roses. Le faux revenant et ses complices dont sa femme et ses enfants, qui auraient participé à la mise en scène de cette usurpation de titre et escroquerie ont tous été conduits au poste de police. Ils seront présentés à la justice la semaine prochaine pour répondre de leurs actes.

De la ’’résurrection’’ à la prison

L’affaire est partie du fait qu’un féticheur décédé le 7 février dernier et inhumé le même jour à Glidji dans la région des Lacs serait revenu vivant le 7 juin 2020 à son domicile à Tokoin-Dogbéavou. D’après les révélations de l’oracle et les aveux du ’’revenant’’ lui-même, son retour sur terre serait lié au fait que ses frères qui sont des chrétiens ne lui ont fait aucune cérémonie rituelle avant de l’enterrer.

Agé de la quarantaine, le ’’ressuscité’’ a été retrouvé assis dans son salon par ses enfants et son épouse.

Le ’’mort-vivant’’ réclamait des cérémonies funéraires pour le repos de son âme avant de retourner dans l’au-delà.

Mais après avoir savouré quelques jours de résurrection, le ’’Jésus togolais’’ va connaître l’enfer de la prison civile de Lomé.

Dossou MIALO

14 juin 2020 par