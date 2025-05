L’homme politique Moubarack D. Kitoyi n’est plus

L’homme d’affaires et homme politique Moubarack Désiré Kitoyi est décédé, samedi 24 mai 2025 à Paris en France des suites d’une maladie.

Décès de Moubarack Désiré Kitoyi, précédemment Président d’honneur de l’ex Parti du renouveau démocratique (PRD). L’homme d’affaires est passé de vie à trépas des suites d’une maladie à Paris (France). Le défunt est administrateur de plusieurs sociétés dont la société PAC (Promotion africaine de construction). Il a été chargé de mission de l’ancien Président de la République, Mathieu Kérékou.

Moubarack Désiré Kitoyi a été aussi chargé de mission de l’ancien Président de l’Assemblée nationale, Me Adrien Houngbedji. Il a até fait Commandeur de l’Ordre national du Bénin en mars 1989. « Aider et soutenir, c’est exactement le principal caractère de l’homme qui vient d’être rappelé par le Très Haut Allah. Son décès constitue une grosse perte pour les familles éplorées, pour la ville de Porto-Novo, pour le Bénin et pour la communauté béninoise au Congo », a indiqué l’ancien Préfet des Départements de l’Ouémé et du Plateau, Moukaram A.M. Badarou dans un message sur sa page Facebook. Il n’a pas manqué de rendre hommage au défunt. « Je viens rendre hommage à un homme pour qui la famille, la collectivité, la communauté et le pays comptent. Je viens rendre hommage à un homme qui sait partager le bonheur autour de lui, être heureux seul est mauvais en effet. Je viens rendre hommage à un homme qu’on peut solliciter à tout moment et qui sait se battre pour les autres », a ajouté le Directeur adjoint de cabinet de l’actuel Président de l’Assemblée nationale.

A.A.A

