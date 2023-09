L’exposition ‘’Monzonla’’ de Sika Da Silveira ouverte au public

Le vernissage de l’exposition "Monzonla" de l’artiste plasticienne béninoise, Sika Da Silveira a eu lieu jeudi 7 septembre 2023 à l’Institut Français du Bénin.

Exposition ‘’Monzonla’’ (pèlerin en langue Ewé) de l’artiste plasticienne béninoise Sika Da Silveira à l’Institut Français du Bénin. Elle propose une centaine d’œuvres peintes, des photographies etc. « Le pèlerin, c’est vous et moi. C’est nous tous qui marchons sur terre. Au-delà de tout ce qui se joue, il y a un but ; celui de nous retrouver, de nous reconnecter à notre source, de savoir qui nous sommes réellement et marcher ici en tant que tel », a confié l’artiste.

Sika da Silveira a pris la liberté de traduire à travers ses œuvres la prochaine évolution de l’espèce humaine. « Elle sera une espèce plus ancrée dans une conscience cosmique, d’où l’homo cosmic », a-t-elle expliqué.

L’artiste s’ouvre à la peinture, l’installation mais aussi à la photographie et la performance. « Je suis une exploratrice de médiums dans l’art », a indiqué l’artiste.

Présent au vernissage, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a félicité l’artiste pour l’évolution de sa pratique artistique. « On voit bien qu’elle commence à être absolument mature dans ses réalisations. Elle a pris le temps de travailler sa technique et ses inspirations », a souligné Jean-Michel Abimbola.

À travers ses œuvres, poursuit-il, elle transmet des messages relatifs à l’environnement, la nature, la place de l’homme dans l’univers, la communication entre l’humain et les esprits.

« Je pense que ce sont des messages très forts qu’elle exprime à travers une technique et des médiums qui lui sont propres », a ajouté le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Il rassure que le gouvernement sera toujours prêt à accompagner les artistes qui révèlent leur talent et le Bénin.

L’artiste plasticien Dominique Zinkpè a apprécié la singularité des œuvres de Sika da Silveira. « Elle réussit à faire un travail qui n’est pas standard. Elle a aussi une écriture particulière », a confié l’artiste. Pour lui, Sika da Silveira a encore beaucoup de choses à dire sur l’art contemporain béninois et dans le monde. « Je suis très heureux de remarquer que ma soeur Sika ait trouvé une voie merveilleuse », s’est-il réjoui. L’exposition "Monzonla" est ouverte au public du 8 au 30 septembre à l’Institut Français du Bénin.

Akpédjé Ayosso

8 septembre 2023 par