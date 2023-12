L’exposition Art du Bénin bientôt présentée à la Martinique

L’exposition « Révélation ! Art contemporain du Bénin » sera présentée à la Fondation Clément à la Martinique du 15 décembre 2023 au 30 mars 2024. C’est l’un des points inscrits dans l’agenda du chef de l’Etat pour dans le cadre de sa visite travail à la Martinique qui démarre mercredi prochain.

Du mercredi 13 au dimanche 17 décembre 2023, le chef de l’Etat Patrice TALON effectue une visite à la Martinique. Le volet culturel occupe une bonne partie de l’agenda du président de la République. Selon un communiqué de la direction de la communication de la Présidence de la République, « l’actualité de l’itinérance internationale de l’exposition « Révélation ! Art contemporain du Bénin », est au programme. Après avoir été produite à Cotonou en février 2021, invitée à Rabat, capitale du Maroc au Musée Mohamed VI de janvier à juin 2023, cette exposition selon le communiqué, sera présentée à la Fondation Clément à la Martinique du 15 décembre 2023 au 30 mars 2024 avant de faire escale dans une institution muséale à Paris, en octobre 2024.

La diplomatie territoriale et de la coopération décentralisée entre le Bénin et la Collectivité territoriale de la Martinique sur des axes prioritaires et stratégiques de coopération culturelle et artistique, universitaire, économique et touristique ;

– La visite de sites historiques, mémoriels et culturels emblématiques de la Martinique tels que le Fort Tartenson, Fort militaire où a été déporté et exilé le Roi Béhanzin, l’espace muséal du Théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France, le Mémorial du Cap 110 au Diamant ;

– La préfiguration du Musée d’Art contemporain de Cotonou en plein cœur du Quartier culturel et créatif de Cotonou – le MACC : un équipement muséal dédié à la création contemporaine de l’Afrique et de ses diasporas, déployé sur 14.500m2. Le MACC se positionne comme le symbole de l’ouverture du Bénin sur le monde et de son engagement en faveur de la création contemporaine africaine et afro-descendante en dialogue avec le Monde, sont entre autres les points inscrits à l’agenda du chef de l’Etat.

12 décembre 2023 par ,