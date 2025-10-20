L’examen du recours des Démocrates repoussé au jeudi

Saisi d’un recours en contestation de la décision du Tribunal portant annulation de la fiche de parrainage du député Michel Sodjinou, la Cour Constitutionnelle n’a pas rendu sa décision ce lundi 20 octobre 2025 comme attendu.

Les responsables du parti d’opposition Les Démocrates seront fixés, jeudi 23 octobre 2025, en ce qui concerne l’examen de leur recours sur la décision du Tribunal portant annulation du formulaire de parrainage du député Michel Sodjinou.

L’examen du recours a été reporté par la Cour constitutionnelle. Selon un responsable des Démocrates, l’audience a été reportée sur demande du parti qui dit avoir de nouveaux éléments à joindre à son recours.

Le député Sodjinou avait obtenu en justice l’annulation de son formulaire de parrainage gardé par les responsables de son parti. Dans la foulée, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a délivré un autre formulaire au député.

Une décision que conteste le parti d’opposition. Les Démocrates qui n’ont pas obtenu le nouveau formulaire ne disposent pas du nombre de parrainage requis (28) pour la recevabilité du dossier de leur duo candidat à la présidentielle de 2026.

