L’ex procureur Gilbert Togbonon nommé à l’Agence Judiciaire du Trésor

Gilbert Togbonon est désormais Agent Judiciaire du Trésor (AJT).

L’ancien Procureur Gilbert Togbonon a été nommé en Conseil des ministres, mercredi 20 décembre 2023, Agent Judiciaire du Trésor (AJT).

Deux autres de ses collaborateurs, Romuald Gbénou et Mahugnon Fréjus Lucas Akpotrossou, ont été également nommés en Conseil des ministres.

Gilbert Togbonon a été Procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) de 2018 à 2022.

Il est le Directeur Adjoint de Communication du Ministère de la Justice du Bénin avant sa nomination à l’AJT.

L’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) est chargé de la défense des intérêts de l’Etat aux fins de recouvrement des créances.

Un projet de loi transmis à l’Assemblée nationale à l’issue du conseil des ministres du 13 décembre dernier prévoit le remplacement de l’AJT par l’Agence Judiciaire de l’Etat.

L’Agence Judiciaire de l’Etat dispose de « pouvoirs plus étendus dans le monopole de la défense des intérêts directs pécuniaires de l’État, au sens de la loi, devant toutes juridictions nationales ou internationales et en arbitrage ». Elle est « chargée de : la représentation de l’État et de la défense des intérêts non pécuniaires des institutions, administrations et démembrements de l’État, des organismes publics non dotés de la personnalité juridique, dans tous les contentieux devant les juridictions, les instances arbitrales et les entités compétentes au plan national et international ; la représentation des intérêts indirects de l’État, c’est-à-dire des intérêts des collectivités territoriales, des sociétés d’État, des sociétés à participation majoritaire de l’État, des établissements publics, des sociétés privées chargées d’une mission de service public dans le cadre des actions en demande ou en défense desdites personnes ; la poursuite et du recouvrement des créances des sociétés ou offices d’État dissous ou liquidés et de l’organisation des suites des affaires de ces sociétés ou offices. Elle intervient également dans le recouvrement des créances cédées à l’État et de toute créance lui appartenant », selon le projet de Loi.

M. M.

20 décembre 2023 par