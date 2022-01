Nicéphore Soglo communie avec les religions endogènes

Il n’a pas qu’instauré les festivités, l’ancien président de la République Nicéphore Soglo a également célébré le 10 janvier cette année. Pour cette 30è édition de la célébration des religions endogènes, Nicéphore Soglo s’est rendu sur le site réservé aux manifestations au Centre Touristique AgouaLand dans la commune d’Abomey-Calavi.

L’ancien président de la République Nicéphore Soglo a été accueilli, lundi 10 janvier 2022, au Centre Touristique AgouaLand par le promoteur du centre, l’ex député Edmond Agoua.

La rencontre s’est déroulée en présence du maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou et ses adjointes Thérèse Kora et Dan Sènamy Christelle ; des députés de la 6ème circonscription électorale, Épiphane Honfo, Nathanaël Sokpoèkpè et Nestor Noutaï et d’autres élus.

L’ex chef d’Etat a eu un tête-à-tête avec le promoteur du Centre Touristique AgouaLand. Les personnalités se sont ensuite dirigées vers le lieu réservé aux festivités des religions endogènes.

M. M.

10 janvier 2022 par ,