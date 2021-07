L’ex ministre Hountondji et Joseph Tamégnon devant la CRIET

Deux autres personnalités seront devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) ce vendredi 9 avril 2021 dans le cadre des violences électorales.

Dans le cadre des violences électorales, Joseph Tamégnon et Alexandre Hountondji sont gardés à vue à la Brigade criminelle depuis jeudi 08 avril 2021. Ils seront présentés au procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) ce vendredi 09 avril 2021. Alexandre Hountondji est ancien ministre de Boni Yayi et membre du parti d’opposition ”Les Démocrates".

Joseph Tamégnon fut Directeur de la Société des Gestion des Marchés Autonome (Sogema) sous l’ex président Boni Yayi.

Convoquées pour les mêmes motifs l’ex députée Affo Djobo et Julia Akpaki se sont enfuits du Bénin.

