L’ex-ministre Amos Elègbè inhumé le 7 juin

L’ex-ministre du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, Amos Elègbè sera inhumé le samedi 7 juin 2025 à Abomey-Calavi.

Décédé le 8 mai 2025, Amos Elègbè sera conduit à sa dernière demeure le samedi 7 juin à Abomey-Calavi. Une veillée de prières est prévue le jeudi 5 juin au domicile du défunt. Un hommage sera rendu à l’ex-ministre vendredi 6 juin au siège du parti « Les Démocrates ». Une deuxième veillée de prières est programmée dans la soirée de ce vendredi à l’Église protestante Galilée. Le défunt sera inhumé au cimetière de Somè le samedi après un hommage solennel de la Grande Chancellerie et une messe à l’Église protestante Gbéto.

L’ex ministre du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme et conseiller spécial du président Boni Yayi est décédé à l’âge de 78 ans. L’universitaire béninois a été député et rapporteur de la Conférence nationale de 1990.

A.A.A

20 mai 2025 par