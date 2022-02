L’ex-maire Houénou De-Dravo et consorts en prison

L’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi, Liamidi Houénou de Dravo et l’ex-Chef d’arrondissement de Godomey, Germain Cadja Dodo, et plusieurs autres personnes ont été déposés en prison ce vendredi 11 février 2022.

Ils ne sont plus libres de leurs mouvements. Écoutés par le Procureur, l’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi, Liamidi Houénou de Dravo et l’ex-Chef d’arrondissement de Godomey, Germain Cadja Dodo, ont été déposés en prison. Il en est de même pour plusieurs autres co-accusés. Les mis en cause sont impliqués dans l’affaire de double dédommagement à Abomey-Calavi portant sur un domaine de 17 hectares. Ils sont poursuivis pour escroquerie, faux et usage de faux, complicité d’escroquerie et complicité de faux et usage de faux.

Le domaine en cause est situé dans la zone de Iita, quartier Allègléta, dans la commune d’Abomey-Calavi.

A.A.A

12 février 2022 par ,