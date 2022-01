L’ancien joueur Charles Ahouandjinou dit ’’Tadjin’’ est mort

L’ancien international béninois et ex sociétaire des Requins de l’Atlantique a rendu l’âme des suites d’une courte maladie.

L’avant-centre des Requins de l’Atlantique, Charles Ahouandjinou alias "Tadjin" est décédé à l’âge de 64 ans des suites d’une maladie. Dossard "9" des Requins FC de l’Atlantique, Charles Ahouandjinou a eu pour coéquipier Expédit Dossou-Gbété (n°10).

Charles Ahouandjinou a travaillé à la Sobebra jusqu’à sa retraite.

Né en 1958 et originaire de Bopa (Mono), Charles Ahouandjinou a joué dans plusieurs clubs dont les Requins FC, Sobebra et Écureuils du Bénin. L’avant-centre a démarré sa carrière de football en 1980.

Paix à l’âme du disparu et condoléances à la famille et au club.

M. M.

8 janvier 2022 par