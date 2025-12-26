L’ex femme de Kemi Seba mise sous convocation à la Criet

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
Cadre de vie
27 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un important lot de matériels d’entretien et de nettoyage à la disposition de la mairie de Cotonou ce (…)
Faits divers à Allada
27 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Un fait pour le moins insolite a marqué le week-end du 20 décembre 2025 dans l’arrondissement de Sey, commune d’Allada. Un individu soupçonné d’avoir dérobé de l’argent (…)
CAN Maroc 2025
27 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Après la première journée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025, un ancien international camerounais a rendu hommage à l’équipe du Bénin, pourtant battue lors (…)
Lancement des études et travaux de requalification
27 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Conseil extraordinaire des ministres, tenu vendredi 26 décembre 2025, a validé le lancement des études et travaux de requalification de l’esplanade du Palais des (…)
26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Présentée au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour « blanchiment de capitaux, contrebande et fraude (…)
26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Depuis le début des années 2020, la Russie s’est imposée comme un acteur sécuritaire de premier plan en Afrique, proposant une coopération présentée comme souveraine, (…)
Forces de Défense et de Sécurité
26 décembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a acté, vendredi 26 décembre 2025, une série de promotions au sein des Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Les décisions ont été prises à l’issue du (…)
26 décembre 2025 par Marc Mensah
L’Agence Nationale de normalisation, de Métrologie et du contrôle (…)
26 décembre 2025 par Marc Mensah
Plus de 18 000 habitants de l’arrondissement de Bétérou 1, dans la (…)
26 décembre 2025 par Marcel HOUÉTO
La phase nationale du Tournoi de l’Espoir de Tennis, organisée par la (…)
26 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement s’est réuni ce vendredi 26 décembre 2025, en session (…)
26 décembre 2025 par Marc Mensah
Réuni en Conseil extraordinaire des ministres, ce vendredi 26 décembre (…)
26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni vendredi, le 26 décembre 2025, (…)
26 décembre 2025 par Marc Mensah
La police a interpellé, lundi 22 décembre 2025, deux individus dans (…)
26 décembre 2025 par Marc Mensah
Tentative de vol à Tanta dans la commune de Zè ! Un suspect remis à la (…)
26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Depuis l’instauration des sanctions internationales contre Moscou en (…)
26 décembre 2025 par Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a donné, vendredi 26 (…)
