L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Cadre de vie

La SGDS appuie les campagnes de salubrité à Cotonou


27 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un important lot de matériels d’entretien et de nettoyage à la disposition de la mairie de Cotonou ce (…)  
Faits divers à Allada

Les preuves d’un vol de tontine retrouvées dans des WC


27 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un fait pour le moins insolite a marqué le week-end du 20 décembre 2025 dans l’arrondissement de Sey, commune d’Allada. Un individu soupçonné d’avoir dérobé de l’argent (…)  
CAN Maroc 2025

’’Guépards du Bénin impressionnent’’ (international camerounais SONG))


27 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Après la première journée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025, un ancien international camerounais a rendu hommage à l’équipe du Bénin, pourtant battue lors (…)  
Lancement des études et travaux de requalification

Vers un nouveau nom et un nouveau visage pour le Palais des congrès


27 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Conseil extraordinaire des ministres, tenu vendredi 26 décembre 2025, a validé le lancement des études et travaux de requalification de l’esplanade du Palais des (…)  
L’ex femme de Kemi Seba mise sous convocation à la Criet


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Présentée au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour « blanchiment de capitaux, contrebande et fraude (…)  
Le partenariat sécuritaire russe en Afrique : le coût réel d’une (…)


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Depuis le début des années 2020, la Russie s’est imposée comme un acteur sécuritaire de premier plan en Afrique, proposant une coopération présentée comme souveraine, (…)  
Forces de Défense et de Sécurité

Le gouvernement recompose le haut commandement


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a acté, vendredi 26 décembre 2025, une série de promotions au sein des Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Les décisions ont été prises à l’issue du (…)  
Des pompes à carburant scellées après des contrôles de l’ANM


26 décembre 2025 par Marc Mensah
L’Agence Nationale de normalisation, de Métrologie et du contrôle (…)
4 villages desservis en eau potable à Bétérou


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Plus de 18 000 habitants de l’arrondissement de Bétérou 1, dans la (…)
Le Tournoi de l’Espoir de Tennis entre en phase nationale à Porto-Novo


26 décembre 2025 par Marcel HOUÉTO
La phase nationale du Tournoi de l’Espoir de Tennis, organisée par la (…)
Les grandes décisions prises ce vendredi 26 décembre


26 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement s’est réuni ce vendredi 26 décembre 2025, en session (…)
Le gouvernement prend en charge la réparation des dommages de la mutunerie


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Réuni en Conseil extraordinaire des ministres, ce vendredi 26 décembre (…)
COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 26 DÉC. 2025


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni vendredi, le 26 décembre 2025, (…)
2 hommes arrêtés pour vente frauduleuse d’un champ d’ananas


26 décembre 2025 par Marc Mensah
La police a interpellé, lundi 22 décembre 2025, deux individus dans (…)
Un apprenti maçon arrêté pour vol de mouton


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Tentative de vol à Tanta dans la commune de Zè ! Un suspect remis à la (…)
Comment les pétroliers clandestins menacent le golfe de Guinée et les (…)


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Depuis l’instauration des sanctions internationales contre Moscou en (…)
La campagne des législatives et communales lancée


26 décembre 2025 par Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a donné, vendredi 26 (…)
MESSAGE DE CAMPAGNE DU PARTI FCBE


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’éducation est pilier central du développement d’une Nation. Partant, (…)
"Le Bénin de demain se construit aujourd’hui : Le choix de la compétence"


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
"Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes. Regardons-nous en face. (…)
MOELE-BÉNIN se mobilise pour une Assemblée où la qualité de l’éducation (…)


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour la 10ᵉ législature, le Parti MOELE-BÉNIN entend œuvrer pour un (…)
FORMATION - EMPLOI : L’échec d’un régime ultra-capitaliste...


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Chers compatriotes, nous voici au carrefour de la vérité. Bientôt dix (…)
EDUCATION, FORMATION ET EMPLOI : LA VISION DU BLOC RÉPUBLICAIN


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour le Bloc Républicain, l’éducation est la porte d’entrée vers la (…)
Le journaliste Olivier Allocheme recouvre sa liberté


25 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Interpellé en octobre 2025, le journaliste Olivier Allocheme a recouvré (…)
VIDÉOS

Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
De fausses images pour justifier la réussite du coup d’état au Bénin


8 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Message de Talon après la tentative avortée de coup d’Etat


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a rassuré toute la Nation béninoise (…)
La CBDH recrute des moniteurs électoraux


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre des élections générales de 2026, la Commission Béninoise (…)
Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
63,31% d’admis aux examens nationaux de Master


24 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les résultats de la session 2025 des examens nationaux de Licence sont (…)
5 villages de Lalo alimentés en eau potable


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Adonou, Ahodjinako, Dogoe-Déta, Helli et Lokoli, des villages de la (…)
Voici le programme d’animation des Places à Ouidah


24 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 8 au 10 janvier 2026, la ville historique de Ouidah vibrera au (…)
Ouidah dévoile une Porte du Non-Retour rénovée


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Sur la plage de Ouidah, une nouvelle Porte du Non-Retour remplace (…)
La Police républicaine dotée de motos électriques


24 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société Spiro, spécialisée dans la confection et la commercialisation de
Après l’Europe et l’Amérique, la GDIZ attire l’attention du Ghana


24 décembre 2025 par Marc Mensah
La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a reçu, mardi 23 décembre (…)
L’OIT et ses partenaires tracent la voie vers un travail domestique (…)


24 décembre 2025 par La Rédaction
Au Bénin, l’initiative TRADOM de l’OIT a validé deux études (…)
La HAAC impose aux médias la diffusion des messages d’intérêt public


24 décembre 2025 par Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), a (…)
54 postes à pourvoir via le PSIE


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE), a annoncé le 23 (…)
Le Japon débloque 28 milliards FCFA pour le Bénin


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Japon soutient les réformes économiques au Bénin avec un prêt (…)
