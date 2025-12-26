L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Cadre de vie La SGDS appuie les campagnes de salubrité à Cotonou

27 décembre 2025 par ,

La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un important lot de matériels d’entretien et de nettoyage à la disposition de la mairie de Cotonou ce (…)

Lire la suite La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un important lot de matériels d’entretien et de nettoyage à la disposition de la mairie de Cotonou ce (…)

Faits divers à Allada Les preuves d’un vol de tontine retrouvées dans des WC

27 décembre 2025 par ,

Un fait pour le moins insolite a marqué le week-end du 20 décembre 2025 dans l’arrondissement de Sey, commune d’Allada. Un individu soupçonné d’avoir dérobé de l’argent (…)

Lire la suite Un fait pour le moins insolite a marqué le week-end du 20 décembre 2025 dans l’arrondissement de Sey, commune d’Allada. Un individu soupçonné d’avoir dérobé de l’argent (…)

CAN Maroc 2025 ’’Guépards du Bénin impressionnent’’ (international camerounais SONG))

27 décembre 2025 par ,

Après la première journée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025, un ancien international camerounais a rendu hommage à l’équipe du Bénin, pourtant battue lors (…)

Lire la suite Après la première journée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025, un ancien international camerounais a rendu hommage à l’équipe du Bénin, pourtant battue lors (…)

Lancement des études et travaux de requalification Vers un nouveau nom et un nouveau visage pour le Palais des congrès

27 décembre 2025 par ,

Le Conseil extraordinaire des ministres, tenu vendredi 26 décembre 2025, a validé le lancement des études et travaux de requalification de l’esplanade du Palais des (…)

Lire la suite Le Conseil extraordinaire des ministres, tenu vendredi 26 décembre 2025, a validé le lancement des études et travaux de requalification de l’esplanade du Palais des (…)

L’ex femme de Kemi Seba mise sous convocation à la Criet

26 décembre 2025 par

Présentée au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour « blanchiment de capitaux, contrebande et fraude (…)

Lire la suite Présentée au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour « blanchiment de capitaux, contrebande et fraude (…)

Le partenariat sécuritaire russe en Afrique : le coût réel d’une (…)

26 décembre 2025 par

Depuis le début des années 2020, la Russie s’est imposée comme un acteur sécuritaire de premier plan en Afrique, proposant une coopération présentée comme souveraine, (…)

Lire la suite Depuis le début des années 2020, la Russie s’est imposée comme un acteur sécuritaire de premier plan en Afrique, proposant une coopération présentée comme souveraine, (…)