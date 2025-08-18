L’ex directeur de l’hôpital de Mènontin n’est plus !

Serge Patrick Zantangni, ancien directeur général de l’hôpital de Mènontin, est décédé dimanche 17 août 2025.

L’ex directeur de l’hôpital de Mènontin à Cotonou est décédé des suites d’une maladie le 17 août 2025.

Médecin, gestionnaire, Serge Patrick Zantangni a dirigé l’hôpital de Mènontin depuis sa création en 1992, avant d’être remplacé le 13 février 2025 par Étienne Lazare Tohounho, suite à la décision du Conseil des Ministres du 20 novembre 2024.

Le défunt était également membre de l’Association médico-sociale de Mènontin, chargée de la gestion de l’établissement.

Serge Patrick Zantangni est un membre influent du parti Bloc Républicain et une personnalité respectée du palais royal de Tori dans la commune de Tori-Bossito.

