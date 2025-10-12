L’ ex député Jean-Claude Hounkponou décédé

L’ancien député Jean-Claude Hounkponou, ex-président du parti Union pour le Progrès et la Démocratie (UPD-Gamesu), est décédé vendredi 10 octobre 2025.

Jean-Claude Hounkponou s’est éteint des suites d’une longue maladie, ce vendredi 10 octobre 2025.

Il fut député à l’Assemblée nationale sous la bannière du Parti Social-Démocrate (PSD) de Bruno Amoussou.

L’illustre disparu a été le président du parti Union pour le Progrès et la Démocratie (UPD-Gamesu). Il fut Directeur Général de l’ex Société Nationale de Commercialisation des Produits Pétroliers(SONACOP).

