L’ ex député Jean-Claude Hounkponou décédé

L’ancien député Jean-Claude Hounkponou, ex-président du parti Union pour le Progrès et la Démocratie (UPD-Gamesu), est décédé vendredi 10 octobre 2025.
Jean-Claude Hounkponou s’est éteint des suites d’une longue maladie, ce vendredi 10 octobre 2025.
Il fut député à l’Assemblée nationale sous la bannière du Parti Social-Démocrate (PSD) de Bruno Amoussou.
L’illustre disparu a été le président du parti Union pour le Progrès et la Démocratie (UPD-Gamesu). Il fut Directeur Général de l’ex Société Nationale de Commercialisation des Produits Pétroliers(SONACOP).
