L’ex commissaire d’Aglangandan condamné à 10 ans de prison

L’ancien commissaire du premier arrondissement de Cotonou, Stanislas Amokiz Kindjanhoundé ; l’ex commissaire d’Aglangandan, Carin Viakinnou et trois autres de leurs co-accusés poursuivis pour « escroquerie via internet, abus de fonction, escroquerie, complicité d’abus de fonction et complicité d’escroquerie via internet » ont été fixés sur leur sort ce lundi 13 mars 2023.

En détention depuis septembre 2022, l’ancien Commissaire d’Aglangandan, Carin Hermion Viakinnou ; Mariette l’intermédiaire dans l’affaire d’escroquerie contre des cybercriminels ont été condamnés, lundi 13 mars 2023, à 10 ans de prison par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Le capitaine Stanislas Amokiz Kindjanhoundé, ancien Commissaire du premier arrondissement de Cotonou, un agent de police et un avocat ont été relaxés au bénéfice du doute. Sous mandat de dépôt depuis le 9 septembre 2022, l’ex commissaire du premier arrondissement de Cotonou est désormais libre de ses mouvements.

Les cinq prévenus étaient poursuivis pour « escroquerie via internet, abus de fonction, escroquerie, complicité d’abus de fonction et complicité d’escroquerie via internet ». Selon les faits, les prévenus ont mis en place un dispositif pour appréhender les cybercriminels. Et sous menace de faire transférer le dossier à la CRIET, soutirent de l’argent aux cybercriminels présumés. Les sommes exigées se situent entre un à deux millions FCFA.

M. M.

13 mars 2023 par