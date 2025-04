L’ex-commandant de la base navale de Cotonou condamné

La chambre correctionnelle de la CRIET a rendu son verdict jeudi 3 avril 2025 dans l’affaire de vol de carburant à la base navale de Cotonou. Douze militaires et deux commerçants étaient poursuivis. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a finalement condamné six prévenus, dont l’ancien commandant de la base, à des peines de prison ferme et à des amendes. Elle a néanmoins relaxé huit prévenus au bénéfice du doute.

C’est un jugement très attendu qui a été rendu par la CRIET, jeudi dernier, dans le dossier du vol de carburant à la base navale de Cotonou. Sur les quatorze prévenus poursuivis, six ont été reconnus coupables et condamnés à des peines de prison ferme et à des amendes.

Selon le verdict, l’ancien commandant de la base navale, a été condamné à 18 mois de prison ferme et 1 million de FCFA d’amende pour « abus de fonctions » Son assistant , chargé de la gestion des carburants, a écopé de la même peine. Lors des débats avait déclaré qu’il n’avait jamais vendu de carburant à qui que ce soit et que tout ce qu’il a fait sur la base navale de Cotonou était sur ordre de son commandant.

Autres condamnés, deux militaires marins. Ils écopent respectivement une peine de 15 mois de prison ferme et 1 million de FCFA d’amende et de 12 mois de prison ferme et 1 million de FCFA d’amende pour « abus de fonctions »

Quant aux deux commerçants poursuivis, la cour a requalifié les faits de recel d’abus de fonction et de blanchiment de capitaux en « recel d’abus de fonction ». Ils écopent de 12 mois de prison ferme et 1 million de FCFA d’amende chacun.

Lors du procès, l’ex-commandant de la base navale a rejeté les faits qui lui sont reprochés. « Je n’ai jamais vendu ni encore moins demandé à un collègue ou subalterne de me vendre du gasoil. La base navale n’est pas une station-service », s’est-il défendu. Les débats menés devant la Cour ont permis d’estimer à environ 28 tonnes de carburant volés et revendus, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Cliquez ici pour lire la suite

4 avril 2025 par