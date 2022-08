L’ex-CA de Ganvié2 et 8 membres de l’UP rejoignent le BR

Démission au parti Union Progressiste (UP) dans la commune de Sô-Ava, département de l’Atlantique.

Neuf membres du parti Union Progressiste (UP) dans différents arrondissements de la commune de Sô-Ava ont « pris la résolution de sauter du baobab (…) pour devenir des cavaliers, de vrais cavaliers et de très bons cavaliers », selon leur déclaration d’adhésion au Bloc Républicain (BR) rendue publique samedi 30 juillet 2022.

Plusieurs membres du parti Union Progressiste (UP) dans la commune de Sô-Ava (département de l’Atlantique) ont démissionné pour rejoindre le Bloc Républicain (BR).

Il s’agit de Albert Mignanwandé (ex Chef d’Arrondissement de Ganvié 2) ; des opérateurs économiques Benoît Aguè et Apollinaire Akotohomè ; Pierre Kakessou (ex Premier adjoint au maire de Sô-Ava) ; Félicien Bokounou ; Nestor Dossou Mignanwandé ; Anita Ahouandjinou ; Polycarpe Azin et Dieudonné Babo.

Ces démissions interviennent à moins de 6 mois des élections législatives de janvier 2023.

