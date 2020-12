L’ex Ambassadeur auprès de l’UNESCO n’est plus

Le Professeur Yaï Olabiyi Babalola Joseph, Ancien Ambassadeur du Bénin auprès de l’UNESCO est décédé samedi 5 décembre 2020 dans sa 80e année.

Le Bénin vient de perdre une grande personnalité dans le domaine de la culture. Prof Yaï Babalola Joseph. L’ancien Représentant permanent du Bénin auprès de l’UNESCO a rendu l’âme samedi dernier des suites d’une maladie.

L’illustre personnalité fut ambassadeur de bonne volonté de l’Ecole du patrimoine africain (EPA), basée à Porto-Novo.

Après son élection, le 5 novembre 2007, au poste de président du Conseil exécutif de l’UNESCO, le directeur général de l’organisation n’avait pas tari d’éloges à l’endroit de ce haut cadre béninois. M. Koïchiro Matsuura a rendu hommage « au brillant universitaire, polyglotte exceptionnel, spécialiste des langues et cultures africaines, ainsi que des politiques culturelles et linguistiques ».

Durant son mandat comme ambassadeur, M. Yai a été membre du Comité du patrimoine mondial, le Comité du Fonds international pour la promotion de la culture (FIPC), le Comité scientifique international du projet Route de l’esclave, le jury pour la désignation des chefs-d’œuvre de patrimoine oral et immatériel ainsi que pour le Melina Mercouri et Simon Bolivar prix, un membre du conseil d’administration du Fonds africain du patrimoine mondial (AWHFD), président de la Commission Culture de l’UNESCO du G77, de la Commission IV (Culture) de la 32e session de la Conférence générale (2003) et vice-président du Conseil exécutif (2001-2003).

Un intellectuel hors classe

Avant sa nomination comme ambassadeur, il a été consultant pour la culture et la politique linguistique au Bénin, le Burkina Faso, le Nigeria, le Togo et le Mozambique dans les années 1970 et 1980. Il a enseigné comme professeur à l’Université du Bénin, Ibadan et Ife (Nigeria) et en Floride (USA). Il a également agi à titre de directeur de l’Institut d’Etudes Culturelles de l’Université d’Ife, au Nigeria et en tant que président du Département des langues africaines et asiatiques et littératures, Université de Floride, Etats-Unis.

M. Yaï est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université de la Sorbonne (France) et un diplôme d’études supérieures en linguistique de l’Université d’Ibadan (Nigeria). Il a été chercheur invité à l’Université Fédérale de Bahia (Brésil), à l’Université de Birmingham (Angleterre) et à l’Université Kokugakuin à Tokyo (Japon).

Un spécialiste en littératures africaines et les langues, l’alphabétisation, poésie orale et les cultures de la diaspora africaine, Olabiyi Babalola Joseph Yaï, est né en 1942 au Bénin où il a reçu une éducation traditionnelle africaine avec les sages et les aînés de son village.

Sa disparition est une grande perte pour le Bénin et pour l’UNESCO.

