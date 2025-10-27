lundi, 27 octobre 2025 -

1064 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Carnet noir

L’évêque Barthélémy Adoukonou a rejoint la maison du Père




L’église catholique romaine au Bénin est en deuil. L’évêque Barthélémy Adoukonou n’est plus. Il a tiré sa révérence dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025. L’annonce a été faite par la Conférence épiscopale du Bénin (CEB), à travers un communiqué ce lundi 27 octobre 2025.

Deuil au sein de l’église catholique. L’évêque Barthélémy Adoukonou a rejoint la demeure céleste dans la nuit du samedi au dimanche 26 octobre 2025 au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou (CHNU-HKM). La Conférence épiscopale à travers un communiqué en date de ce lundi 27 octobre, a porté l’information à la connaissance de la communauté catholique.

Monseigneur Barthélémy Adoukonou est originaire du diocèse d’Abomey. C’est un théologien qui durant toute sa vie, a œuvré au renforcement du dialogue entre la foi et la culture, tant au Bénin qu’à l’international. Il a occupé par le passé, le poste de secrétaire du Conseil pontifical pour la culture au Vatican.
Paix à son âme !

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




17 personnes dont 7 femmes arrêtées dans des maisons closes


26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, une vaste (…)
Lire la suite

Deux jeunes hommes condamnés pour vol d’ustensiles de cuisine


24 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, ce (…)
Lire la suite

Un homme se suicide après une séparation amoureuse


23 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Kéferi, un quartier situé dans le premier arrondissement de Kandi, un (…)
Lire la suite

Deux individus arrêtés pour vol de câble en cuivre


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux individus ont été interpellés dans la nuit de ce mardi 21 octobre (…)
Lire la suite

Voici la procédure d’accrédition des médias étrangers


21 octobre 2025 par Marina Houénou
Les journalistes de la presse étrangère désireux de couvrir les (…)
Lire la suite

L’ancien ministre Sabaï Katé s’en est allé


20 octobre 2025 par Marina Houénou
L’ancien ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, (…)
Lire la suite

1 mort et plusieurs blessés dans un accident à Zakpo


14 octobre 2025 par Marina Houénou
Un accident de circulation a eu lieu dans la nuit du lundi 13 octobre (…)
Lire la suite

L’auteur du dictionnaire Baatonu décédé


13 octobre 2025 par Marina Houénou
L’auteur du dictionnaire baatonu, Père Léonard Goragui, est décédé ce (…)
Lire la suite

Me Kato Atita s’en est allé


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le barreau béninois est en deuil. Me Kato Atita, avocat émérite a tiré (…)
Lire la suite

Un incendie ravageur s’est déclenché à casse-auto


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un incendie ravageur s’est déclaré ce mercredi 8 octobre 2025 à (…)
Lire la suite

Les malfrats vident une boutique à Djakotomey


7 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une boutique de vente de vêtements et de pagnes a été cambriolée au (…)
Lire la suite

Des membres d’une famille projetés d’un véhicule à IITA carrefour


6 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un grave accident de la circulation s’est produit ce dimanche 5 octobre (…)
Lire la suite

4 morts et 2 blessés dans un accident à Malanville


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un accident de circulation a fait, lundi 22 septembre 2025, quatre (04) (…)
Lire la suite

2 morts dans une attaque à N’Dali


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une attaque meurtrière a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 septembre (…)
Lire la suite

Emmanuel Golou inhumé à Klouékanmey


22 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le 2e vice-président du Conseil économique et social (CES), Emmanuel (…)
Lire la suite

Un camion de sable renversé dans un caniveau


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un camion chargé de sable a fini sa course dans un caniveau dans la (…)
Lire la suite

Godefroy Tchékété, ex DG de la SBEE n’est plus


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien directeur général de la Société béninoise d’énergie électrique (…)
Lire la suite

Un escroc spécialiste des transactions MoMo arrêté


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi,
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires