L’évêque Barthélémy Adoukonou a rejoint la maison du Père

Deuil au sein de l’église catholique. L’évêque Barthélémy Adoukonou a rejoint la demeure céleste dans la nuit du samedi au dimanche 26 octobre 2025 au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou (CHNU-HKM). La Conférence épiscopale à travers un communiqué en date de ce lundi 27 octobre, a porté l’information à la connaissance de la communauté catholique.

Monseigneur Barthélémy Adoukonou est originaire du diocèse d’Abomey. C’est un théologien qui durant toute sa vie, a œuvré au renforcement du dialogue entre la foi et la culture, tant au Bénin qu’à l’international. Il a occupé par le passé, le poste de secrétaire du Conseil pontifical pour la culture au Vatican.

Paix à son âme !

