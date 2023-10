L’évaluation des projets SSD et MuniWASH au cœur d’un atelier à Cotonou

L’agence des Etats-Unis pour le développement international (Usaid) a réuni du 5 au 6 octobre 2023 à l’hôtel La casa cielo à Cotonou, les acteurs du secteur de l’eau et de l’assainissement, les communes et ministères sectoriels pour un atelier de réflexion sur les questions d’apprentissage au terme de l’évaluation des projets SSD et MuniWASH. La cérémonie d’ouverture des travaux a été rehaussée par la présence du Représentant résident de l’Usaid au Bénin, Herbert SMITH.

Réfléchir sur les résultats de l’évaluation, les bonnes pratiques et les lacunes identifiées, et enfin identifier de nouvelles idées de programmation. C’est l’objectif de cet atelier d’apprentissage qui a aussi permis aux participants de faire des suggestions et propositions afin d’éclairer les décisions concernant la programmation future de l’USAID dans le domaine de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement en Afrique de l’Ouest.

Au cours de la cérémonie d’ouverture de l’atelier, le Directeur pays du PSI, Emery Nkurunziza qui a rappelé les changements obtenus avec le projet SSD, a indiqué que « l’USAID a créé le portefeuille WASH pour contribuer à l’accroissement de l’accès à des services améliorés d’approvisionnement en eau, hygiène et assainissement. Le Directeur de cabinet du ministre de la décentralisation, Emile Mèyissèhoué Gnonlonfoun a, pour sa part, salué la vision éclairée des deux projets qui ont placé les communes au cœur du processus pour avoir un réel développement à la base, surtout la prise en compte des besoins des groupes les plus vulnérables. Il a ajouté que les projets ont permis de « renforcer les capacités des communes en planification, en recherche de financement, en gestion de marché, etc ».

Précisant les objectifs de cet atelier, le directeur régional de MuniWASH, Safaa Fakorede, a souligné qu’il offre un cadre adéquat pour des échanges constructifs et le dialogue bénéfique au secteur de l’eau et de l’assainissement. Pour lui, le partage d’expériences est un moyen approprié pour renforcer les compétences et promouvoir l’innovation dans ce secteur. « Nous sommes persuadés que ce séminaire auquel nous participons nous donnera l’opportunité d’apprendre davantage des résultats liés à l’évaluation de ces deux projets pour mieux affiner nos interventions en matière de services d’eau et d’assainissement dans nos communes », a déclaré le maire d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou, au nom des maires des 8 communes bénéficiaires de ces projets au Bénin.

Après avoir partagé avec les participants, les progrès et défis obtenus par les deux projets (SSD et MuniWASH), les participants ont eu droit au partage des résultats de l’évaluation. L’atelier s’est poursuivi avec des travaux de groupe et des panels pour mieux appréhender la problématique de la mobilisation des financements privés pour le secteur de l’eau et de l’assainissement en Côte d’Ivoire et au Bénin ainsi que le cadre institutionnel et réglementaire ainsi que la redevabilité dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en Côte d’Ivoire et au Bénin. L’atelier a pris fin par des propositions de solutions idoines devant alimenter la programmation future de l’USAID dans le domaine de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement.

