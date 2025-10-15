mercredi, 15 octobre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Élection présidentielle 2026

L’étude de fond des dossiers des duos débute ce mercredi




La Commission électorale nationale autonome (CENA) débute, ce mercredi 15 octobre 2025, l’étude de fond des cinq (05) dossiers des duos enregistrés dans le cadre de l’élection présidentielle de 2026.

À la date de clôture de dépôt des dossiers de candidature, ce mardi 14 octobre, la CENA a enregistré 5 dossiers de duos pour l’élection présidentielle 2026. Il s’agit de Romuald Wadagni-Mariam Chabi Talata de la mouvance présidentielle ; Paul Hounkpè-Rock Judicaël Hounwanou du parti Forces cauris pour un Bénin Emergent ; Renaud Agbodjo-Jude Bonaventure Lodjou du parti ‘’Les Démocrates’’ ; et les duos surprises Ouinsavi-Bello et Elisabeth Agbossaga-Boni Neto Gansaré.

Après l’enregistrement des duos candidats, la Commission électorale nationale autonome va procéder à l’étude de fond des dossiers. Les pièces communes des dossiers seront envoyées à la Cour constitutionnelle, qui organisera la visite médicale des candidats, entre le 15 et le 22 octobre.
Une liste provisoire des candidats sera publiée le 26 octobre. Celle définitive sera rendue publique le 31 octobre selon le calendrier de la CENA.

A.A.A

15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




