L’étoile montante du football féminin récompensée

La pépite béninoise du football féminin Yènido Romaine Gandonou vient d’être recompensée. Le maire d’Adjarra lui a offert un vélo VTT, mercredi 1er octobre 2025

La joueuse a reçu un vélo VTT flambant neuf des mains du maire d’Adjarra, mercredi 1er octobre dernier. Yénido Romaine Gandonou est un « joyau du football national en pleine éclosion », a reconnu le maire Germain Sourou Wanvoègbè.

Romaine Gandonou a terminé meilleure buteuse de la saison 2024-2025 en première division avec 19 buts inscrits sous les couleurs des Tambours FC.

L’attaquante des U20 s’était déjà illustrée auparavant en D2, en marquant 41 buts en 15 matchs, propulsant son club vers l’élite.

En sélection nationale, la jeune attaquante de 18 ans a brillé lors du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 2026. Elle a inscrit un quadruplé face à la Guinée (buts à la 9ᵉ, 30ᵉ, 58ᵉ et 86ᵉ minutes), contribuant largement à la victoire écrasante des Amazones (5-1).

