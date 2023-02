L’essor de la production cinématographique en débat au FInAB

Une Journée de réflexion a réuni des acteurs du 7è art, vendredi 17 février 2023, sur la production cinématographique béninoise. C’est au 4è jour du Festival International des Arts du Bénin (FInAB), 1ère édition.

L’historique du cinéma béninois, les générations de cinéastes, les atouts et problèmes du cinéma ont été abordés, à bâtons rompus, entre des experts-professionnels, autres acteurs et jeunes. ‘’Production cinématographique’’ est le thème des échanges animés entre autres par Claude Balogoun (réalisateur et producteur) ; Dorothé Dognon (enseignant-chercheur en cinéma audiovisuel à l’Institut National des métiers d’art d’Archéologie et de la Culture de l’Université d’Abomey-Calavi) ; Carole Lokossou (actrice-comédienne, Directrice d’acteurs, Ingénieure culturelle et représentante des cinéastes au Conseil national des organisations d’artistes du Bénin).

« La production cinématographique a été très prospère au Bénin » parce que le pays a un « patrimoine culturel immensément riche », ont reconnu unanimement Claude Balogoun et Carole Lokossou. « La preuve est que les gens quittent l’Afrique du Sud, les Etats-Unis pour venir puiser dans notre patrimoine », a renchéri Dorothé Dognon. Mais ce riche patrimoine est peu ou inexploité.

D’autres problèmes d’ordre environnemental, juridique, financier, liés à l’inexistence d’un écosystème de l’industrie cinématographique, etc. ont été soulevés par les panélistes.

« Aujourd’hui, nous sommes en train de finir de traverser des périodes de désert. Nous ne sommes pas encore complètement sortis de l’ombre mais il y a des solutions, il y a la volonté politique qui nous accompagne dorénavant et qui installe le milieu macro pour que des choses se fassent. Donc, donnez-nous encore 1 an, 2 voire 3 maximum et vous serez fiers de votre pays dans ce domaine-là », a indiqué Carole Lokossou.

Pour Dorothé Dognon, avec l’écosystème que le gouvernement est en train de mettre en place, les cinéastes « ne doivent plus parler de matériel, de moyens » mais se « focaliser » sur les idées.

Réalisateur participant aux échanges, Samson Adjaho a exhorté à plus de sérieux, à fédérer les énergies pour des productions de qualité.

L’écosystème de l’industrie cinématographique que met en place le gouvernement a été présenté aux participants.

Selon les panélistes les conclusions de la réflexion seront reversées au gouvernement.

Marc MENSAH

17 février 2023 par ,