L’essence frelatée fait des dégâts à Zogbodomey

Un entrepôt d’essence a été réduit en cendres suite à un incendie survenu jeudi 13 novembre 2025 à Zogbodomey dans le département du Zou.

L’explosion d’un entrepôt d’essence à Zogbotahouè dans la commune de Zogbodomey a provoqué d’importants dégâts jeudi 13 novembre dernier. Plusieurs détonations ont été entendues aux environs de 9 heures.

Une femme se trouvant à quelques mètres de l’entrepôt a été grièvement blessée. La victime a été évacuée au centre de santé pour une prise en charge.

L’entrepôt a été consumé. Le pire a été évité grâce à l’intervention des sapeurs-pompiers.

Une enquête est ouverte.

M.M.

14 novembre 2025 par ,