L’esplanade de l’Amazone à la disposition des populations

Le gouvernement béninois met à la disposition des populations de Cotonou et environs, l’esplanade de l’Amazone de Cotonou pour se divertir. L’information a été rendue publique à travers un communiqué de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture en date du 18 août 2023.

Bonne nouvelle pour les populations de Cotonou notamment les vacanciers. Afin de leur permettre de boucler la période des vacances en beauté, le gouvernement de Patrice Talon a pris la décision de mettre à leur disposition l’esplanade de l’Amazone de Cotonou pour servir de lieu d’accueil de pique-nique et camping. « Des chapiteaux et des tonnelles sont aménagés dans les jardins de l’esplanade à cet effet », informe l’Agence de Développement des Arts et de la Culture.

L’accès est libre et gratuit. Toutefois, précise l’ADAC, les espaces mis à leur disposition doivent être maintenus propres. « Des poubelles sont disponibles sur le site », souligne l’ADAC. Une animation musicale est également offerte au même endroit, chaque jour de 17h à 19h jusqu’au 3 septembre 2023.

A.A.A

22 août 2023