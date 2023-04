« L’erreur serait de raser toute l’équipe »

Jimmy Adjovi-Bocco, ancien international Béninois, a eu ses mots à dire sur la situation critique au sein de l’équipe nationale notamment après les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN entre le Bénin et le Rwanda.

Pour quatre matches joués durant les éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023, les Guépards sont à zéro victoire. Une situation qui inquiètent, alors que le gouvernement travaille à faire décoller le football au Bénin.

En échec au stade Général Mathieu Kérékou (1-1), les Guépards ont fait un score de parité en déplacement à Kigali (1-1) au Rwanda. Une mauvaise opération pour les Béninois qui ont presque dit adieu à la CAN 2023 qui se jouera en Janvier 2024.

Faut-il alors se passer des vieux de l’équipe et faire appel aux plus jeunes pour espérer de meilleurs résultats ? L’ancien international béninois, Jimmy Adjovi-Bocco, pense qu’il faut aller d’étape en étape.

« Pour moi, ce serait une erreur monumentale de raser toute l’équipe pour la remplacer par des jeunes. (…) On doit continuer avec quelques anciens tout en intégrant progressivement les jeunes afin de constituer une équipe jeune et compétitive. J’étais agréablement surpris par leur intégration. Je fais partie de ceux qui ont suggéré à l’entraîneur de jeter un œil sur les jeunes », a expliqué Bocco, conseiller technique du Ministre des sports, interrogé par la Radio Nationale du Bénin.

Toutefois, l’espoir y est toujours pour les Guépards pour la qualification. Lors des deux dernières journées des éliminatoires le Bénin défiera le Sénégal et le Mozambique, respectivement en juin et en septembre. Il faudra absolument prendre les 6 points des deux rencontres ou espérer un faux pas des autres concurrents du groupe L.

J.S

