L’épouse d’Albert TEVOEDJRE inhumée le 23 août

Isabelle Marie-Louise EKUE, épouse de feu Albert TEVOEDJRE sera inhumée, samedi 23 août 2025, à Porto-Novo. Les obsèques démarrent par une veillée messe à la Cathédrale de l’Immaculée Conception de Porto-Novo, vendredi 22 août, à 20h. La messe des funérailles sera célébrée, samedi 23 août, à 9h, suivie de l’inhumation dans l’intimité familiale au domicile « Maison africaine de la paix », à Adjati, dans la ville de Porto-Novo.

Paix à son âme !

