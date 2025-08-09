samedi, 9 août 2025 -

Obsèques

L’épouse d’Albert TEVOEDJRE inhumée le 23 août




L’épouse de feu Albert TEVOEDJRE, Isabelle Marie-Louise EKUE, décédée le 3 août 2025, sera conduite en sa dernière demeure samedi 23 août prochain, à Porto-Novo.

Isabelle Marie-Louise EKUE, épouse de feu Albert TEVOEDJRE sera inhumée, samedi 23 août 2025, à Porto-Novo. Les obsèques démarrent par une veillée messe à la Cathédrale de l’Immaculée Conception de Porto-Novo, vendredi 22 août, à 20h. La messe des funérailles sera célébrée, samedi 23 août, à 9h, suivie de l’inhumation dans l’intimité familiale au domicile « Maison africaine de la paix », à Adjati, dans la ville de Porto-Novo.
Paix à son âme !

9 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Trois individus arrêtés pour vol de matériels de la SONEB et de la SBEE


9 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat de Godomey, sur la base de renseignements, (…)
Lire la suite

Un individu battu à mort


9 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Pour s’être introduit dans la forêt de l’Office national de bois (ONAB) (…)
Lire la suite

Un mort et un blessé grave à Agla


9 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Agla, un quartier situé dans le 13e arrondissement de Cotonou, un (…)
Lire la suite

Les familles sommées de retirer les corps abandonnés


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Des corps abandonnés depuis plus d’un an reposent encore dans des (…)
Lire la suite

Une poissonnerie vidée de centaines de carcasses de poulets en putréfaction


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une opération d’évacuation de carcasses de poulets en putréfaction a (…)
Lire la suite

Une "brasseuse" de boisson à base de chanvre indien et ses clients arrêtés


31 juillet 2025 par Marc Mensah
Une commerçante de chanvre indien et ses produits dérivés dont une (…)
Lire la suite

Les émissaires du maire au contact des sinistrés


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Sur instruction du maire de la commune de Bohicon, Sylvestre Adongnibo, (…)
Lire la suite

Des morts et des blessés après un accident à Dassa


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville de Dassa, dans le département des Collines a encore enregistré (…)
Lire la suite

389 cas de violences physiques en six mois, sur des filles âgées de 18 (…)


26 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le constat est alarmant et appelle à une action collective urgente. (…)
Lire la suite

Un agriculteur profane une tombe pour booster sa récolte


21 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Les éléments de la police républicaine ont procédé, du mercredi 16 au (…)
Lire la suite

Un ancien député béninois s’en est allé


18 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
François Falovè Sounouvou, ancien député à l’Assemblée nationale, (…)
Lire la suite

Les victimes invités à préparer leurs pièces justificatives


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les personnes victimes de l’accident de circulation survenu à IITA (…)
Lire la suite

Décès de Guy HOUETO, ancien fonctionnaire à l’UNESCO


15 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Guy Laurent HOUETO, un ancien cadre de l’Organisation des Nations Unies (…)
Lire la suite

Un redoutable malfrat neutralisé à Dogbo


15 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a mis hors de tout état de nuire, un redoutable (…)
Lire la suite

Un mort et un blessé grave à Bantè


13 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Bantè, dans le département des Collines, la collision entre un bus de (…)
Lire la suite

Une fillette retrouvée morte à Bonou


11 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Ahouanzounmè, une localité de l’arrondissement de Damê-Wogon, dans la (…)
Lire la suite

Une cargaison de médicaments contrefaits saisis à Adjarra


10 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat frontalier de Police de Mèdédjonou, dans (…)
Lire la suite

Un homme menotté en pleine audience pour irrespect


9 juillet 2025 par Marc Mensah
Scène inhabituelle ce mercredi 09 juillet 2025 au tribunal (…)
Lire la suite




