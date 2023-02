L’épopée des Amazones d’Abomey présentée au public ivoirien

Les "Agoodjie", figure historique du royaume d’Abomey suscite intérêt et admiration à travers l’Afrique, et par delà, le monde. Un jeune metteur en scène ivoirien, Vincent de Paul Kouamé à travers une pièce, a fait revivre un pan de l’histoire des Amazones au public ivoirien samedi 25 février 2023 à Abidjan.

Grand succès pour une pièce de théâtre sur les "Agoodjie" samedi 25 février 2023 à Abidjan. Sabrina Tongban, une slameuse ivoirienne à l’instar de plusieurs autres spectateurs, a exprimé sa satisfaction et sa joie après avoir suivi une partie de l’histoire des Amazones du Dahomey. « Agoodjie a été une pièce qui a vraiment révolutionné quelque chose en moi. C’est comme si je ne faisais qu’un avec la pièce. C’est comme si je vivais ce qu’elles vivaient sur scène. J’arrivais à ressentir chaque émotion, j’arrivais vraiment à me plonger dans l’histoire qu’elles étaient en train de raconter », a-t-elle confié dans une interview à RFI.

« Les amazones du Dahomey ont existé véritablement. Donc c’est une partie de l’histoire de l’Afrique que nous voulons raconter », a confié l’initiateur, à l’entame.

Sur la scène, on compte juste cinq comédiennes. Par leur jeu et leur chant, elles ont fait revivre un pan de l’histoire héroïque des Agoodjie. « Nous sommes des guerrières, non de simples femmes ! », scandent-elles sur scène.

Après Abidjan, Vincent de Paul Kouamé nourrit l’ambition de présenter les Amazones au FITMO, (Festival international de théâtre de Ouagadougou).

F. A. A.

26 février 2023 par ,