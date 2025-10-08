mercredi, 8 octobre 2025 -

Patrimoine culturel au Bénin

L’entrée de Ouidah change de visage




« OUIDAH CITÉ MUSÉE » pour remplacer « Cité historique de Ouidah ». Après la destruction, en septembre dernier, du monument connu sous le nom de « Cité historique de Ouidah », érigé en 2006, à l’entrée de la ville au carrefour Vassého, le gouvernement s’emploie à ériger en ce lieu un rond dénommé OUIDAH CITÉ MUSÉE.

Le rond-point OUIDAH CITE MUSEE est la nouvelle identité visuelle de la ville Ouidah. Il sera réalisé en remplacement du monument « Cité historique de Ouidah », rasé il y a quelques semaines. Sa réalisation s’inscrit dans la volonté des autorités de moderniser l’entrée de la ville tout en soulignant l’importance culturelle et patrimoniale au Bénin.
Le rond-point OUIDAH CITE MUSEE renforce l’attrait de la ville historique qui abrite déjà la nouvelle et majestueuse Porte du Non-Retour, construite sur la plage, et alignée avec la Route des Esclaves. Cette structure est un puissant rappel de la traite négrière, avec des sculptures d’hommes et de femmes enchaînés et un bateau des esclaves, rendant hommage à la mémoire des ancêtres.

Marina HOUENOU

8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou




