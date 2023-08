L’entrée au Niger interdite à 05 pays d’Afrique de l’ouest

Les putschistes ont interdit l’entrée sur le territoire nigérien aux ressortissants de 05 pays de l’Afrique de l’Ouest. Les citoyens des pays concernés ne pourront plus traverser les frontières du Niger jusqu’à nouvel ordre.

Bénin, Togo, Nigéria, Ghana et Côte d’Ivoire, voilà la liste noire de pays ouest africains dont les citoyens ne peuvent entrer sur le territoire nigérien. Ils font l’objet de rapatriement depuis quelques jours après les contrôles de police.

Environ 300 ressortissants béninois ont été rapatriés ce dimanche 27 août 2023 alors qu’ils embarquaient à bord d’un taxi à Gaya. « On est arrivé par voie fluviale. Il y avait un taxi. On a embarqué. Nous avons fait à peine 5 mètres, il y avait des policiers du Niger qui étaient là et qui descendaient tous les bagages et qui fouillaient tout et demandaient nos pièces », a confié une Béninoises à Sota FM. A la question de savoir ce qui se passait, l’agent de sécurité lui confie : « Les instructions sont fermes, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Nigéria, leurs citoyens ne passent pas ».

Après le coup d’Etat du 26 juillet 2023 qui a renversé le président Mohamed Bazoum, le Bénin à l’instar des pays membres de la CEDEAO a mis en exécution les décisions de l’organisation sous régionale, procédant à la fermeture des frontières avec le Niger. Ces Etats membres de la CEDEAO murissent les réflexions au sein de l’organisation pour le retour à l’ordre constitutionnel dans le pays. Pour le moment, la voie diplomatique est privilégiée. Le recours à la force serait la dernière option.

F. A. A.

28 août 2023 par ,