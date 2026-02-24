mardi, 24 février 2026 -

1339 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Culture

L’entrée au FInAB est gratuite ce mardi 24 février




Le Festival international des arts du Bénin (FInAB), grand évènement culturel et artistique se poursuit au Family Beach de Cotonou. La participation ce mardi 24 février 2026, est totalement gratuite.

Ce mardi 24 février 2026, le FInAB s’offre gratuitement au public. Les tickets d’entrée selon les organisateurs, sont offerts par NSIA Banque, l’un des partenaires de l’évènement. Conférences débats, divers jeux et animations, vernissage, Chill & Showtimes DJ, et plusieurs autres activités vont rythmer cette journée spéciale. Seul ou entre amis, c’est le moment parfait pour découvrir la richesse des talents, soutenir les artistes, capturer du contenu incroyable et vibrer au rythme de l’art béninois.
Démarré vendredi 20 février 2026, le FInAB se poursuit jusqu’au 1er mars prochain.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou




Le FInAB, carrefour des Afro-descendants du monde


24 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Né de la volonté du Président directeur général (PDG) du Groupe Empire, (…)
Lire la suite

Le Grand défilé de Mode du FInAB Fashion Week a lieu ce dimanche


22 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le FInAB Fashion Week, programme officiel de mode à la 4e édition du (…)
Lire la suite

Des Certificats de reconnaissance et de participation décernés sur le (…)


22 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Nigeria Day, l’une des principales innovations de la 4e édition du (…)
Lire la suite

Une Masterclass gratuite de mode en programme ce jeudi


19 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre du volet formation du Festival international des arts du (…)
Lire la suite

Appel à candidatures pour représenter le Bénin en Arménie


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Bénin lance un appel à candidatures à l’endroit des artistes et (…)
Lire la suite

Voici la loi sur l’industrie du cinéma et de l’image animée


18 février 2026 par Marc Mensah
Adoptée le 28 janvier 2026 à l’Assemblée nationale, la Loi N° 2026-01 (…)
Lire la suite

Le Guépard des fourneaux Delphin Agbetogan débute son défi culinaire


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Une autre aventure vers Guinness World Records a débuté, ce lundi 16 (…)
Lire la suite

Un ex-commandant des Forces spéciales françaises à la retraite jugé (…)


16 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, un ex-commandant des Forces spéciales françaises à la (…)
Lire la suite

La mode en vitrine à travers un FInAB Fashion Week


16 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La mode, l’une des expressions artistiques au cœur de la 4e édition du (…)
Lire la suite

Deux Africains dans le top 5 : les principaux transferts de janvier


9 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le mercato hivernal est officiellement clos. Ces dernières semaines, de (…)
Lire la suite

Beaufort Lager annonce un partenariat d’exception avec Fally Ipupa


9 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Une alliance iconique placée sous le signe de la modernité, du prestige (…)
Lire la suite

Le Bénin au rythme des arts à la 4e édition du FInAB


6 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Festival international des arts du Bénin (FInAB), plateforme dédiée (…)
Lire la suite

TV5MONDE renforce la place de l’humour sur ses antennes


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Fidèle à son ADN généraliste, TV5MONDE met à l’honneur en février la (…)
Lire la suite

Un appel à candidature lancé pour la 12e édition du Festival Adjra


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
L’association Art et Développement lance un appel à candidatures dans (…)
Lire la suite

Le FIFF Cotonou célèbre la créativité des femmes du 3 au 7 février


29 janvier 2026 par Marc Mensah
La 4ᵉ édition du Festival international des films de femmes (FIFF) se (…)
Lire la suite

Le Bénin séduit à Madrid


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Du 21 au 25 janvier 2026, l’Agence Bénin Tourisme a participé au FITUR (…)
Lire la suite

Un appel à projets au profit des artistes et professionnels de la culture


26 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
L’UNESCO lance un appel à projets dans le cadre du programme (…)
Lire la suite

Le streaming de IshowSpeed change le regard des jeunes Américains sur (…)


25 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le live IRL streaming réalisé par le youtubeur IshowSpeed ce vendredi (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires