L’entrée au FInAB est gratuite ce mardi 24 février

Le Festival international des arts du Bénin (FInAB), grand évènement culturel et artistique se poursuit au Family Beach de Cotonou. La participation ce mardi 24 février 2026, est totalement gratuite.

Ce mardi 24 février 2026, le FInAB s’offre gratuitement au public. Les tickets d’entrée selon les organisateurs, sont offerts par NSIA Banque, l’un des partenaires de l’évènement. Conférences débats, divers jeux et animations, vernissage, Chill & Showtimes DJ, et plusieurs autres activités vont rythmer cette journée spéciale. Seul ou entre amis, c’est le moment parfait pour découvrir la richesse des talents, soutenir les artistes, capturer du contenu incroyable et vibrer au rythme de l’art béninois.

Démarré vendredi 20 février 2026, le FInAB se poursuit jusqu’au 1er mars prochain.

